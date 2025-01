Visitup presenta l’app per visitare Bologna

Visitup, piattaforma dedicata alla promozione turistica, annuncia il lancio della sua nuova app gratuita per esplorare Bologna. Con audioguide e tour tematici, l’app si presenta come un pratico tool per conoscere monumenti iconici e bellezze nascoste del capoluogo emiliano, nonché per accedere a consigli sui migliori ristoranti e locali dei dintorni.



Il progetto punta a fare incontrare community che condividono interessi specifici, come il ciclismo o il teatro, che trovano nella provincia di Bologna il contesto ideale per coltivare le proprie passioni.

“Abbiamo lavorato per creare un’app intuitiva e moderna, capace di offrire al turista tutto ciò che serve per scoprire Bologna in modo autentico - commenta Salvatore Matrisciano, creatore dell’app -. Con Visitup vogliamo fornire uno strumento che arricchisca l’esperienza turistica, rendendola alla portata di tutti, in ogni lingua e con il massimo della semplicità d’uso”.