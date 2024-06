African Explorer, al via l’early booking per l’inverno

La stagione estiva inizia ad entrare nel vivo, con positivi riscontri sul fronte delle prenotazioni, ma African Explorer pensa già alla programmazione per il prossimo inverno.

“Sempre più italiani, di anno in anno, considerano l’Africa come destinazione ideale per passare le festività di Natale e Capodanno in viaggio, al caldo. È per questo che, oltre che per supportare le prenotazioni anticipate, abbiamo deciso di proporre partenze speciali dedicate proprio agli early booker, con una tariffa speciale scontata, valida fino al 31 luglio” commenta Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer.

Una scontistica applicata su un totale di nove partenze, che spaziano dal Kenya al Sudafrica, dalla Namibia alla Tanzania, con un programma ampio, in grado di soddisfare i target più diversi.

‘C’è un’Africa per tutti’: questo il motto che contraddistingue una realtà che in più di 50 anni di storia ha fatto conoscere al mercato Italia le mille anime del Continente africano: “Bisogna farsi trovare pronti davanti alle sfide di uno scenario in rapida evoluzione - aggiunge Simonetti – e sapersi adattare alle esigenze del mercato, diversificando di conseguenza l’offerta a seconda dei vari profili-cliente”.