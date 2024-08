Arriva la Artic Season di Atlas Ocean Voyages

Atlas Ocean Voyages, annuncia la propria Arctic Season 2026. La programmazione della compagnia specializzata in yacht expedition cruising includerà spedizioni da sei e sette notti e, per la prima volta, proporrà un pernottamento pre-crociera in hotel.



A bordo di World Voyager e World Navigator, i passeggeri potranno scoprire nuovi porti, esplorando per esempio la remota Skjoldungen Island in Groenlandia o il cuore della cultura islandese a Stykkishólmur.



Atlas consente ai suoi ospiti - meno di 200 per nave - di raggiungere regioni quanto mai remote partendo da Longyearbyen nelle Svalbard e da Kangerluusuaq in Groenlandia.