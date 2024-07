Avalon Waterways e l’estate last-minute sul Reno e sul Danubio: formule speciali per il mercato italiano

Avalon Waterways rilancia l’offerta estiva sul Reno e sul Danubio con promozioni dedicate in esclusiva al mercato italiano, per quanti vogliono organizzare una fuga last-minute ad agosto.

La prima riguarderà i ‘solo traveller’. Su tre crociere, tutte in lingua italiana, per chi viaggia da solo non è previsto alcun supplemento singola. Gli itinerari sono: ‘Alla Scoperta del Reno’, in partenza da Amsterdam il 3 agosto, che in sette notti raggiungerà Basilea dopo aver attraversato Olanda e Germania e aver toccato il confine francese; ‘Romantico Reno’, che salperà sul percorso inverso il 24 agosto; e ‘Danubio da sogno’, viaggio da Vilshofen a Budapest, in partenza il 13 agosto. “Una promo studiata proprio per assecondare tutte le esigenze dei Solo Traveller - spiega Barbara Baldini, product manager European Markets di Avalon - riceviamo, infatti, ogni anno molte richieste da chi desidera godersi una crociera Avalon in una cabina uso singola. A questo target, rilevante e in linea con la nostra proposta, offriamo su un numero contingentato di cabine, per le partenze di agosto in lingua italiana, la possibilità di viaggiare senza alcun supplemento singola”.

Inoltre, per le coppie che opteranno per l’itinerario ‘Alla Scoperta del Reno’, il secondo passeggero di ogni Suite Panorama doppia potrà beneficiare di una riduzione del 50% sulla tariffa completa.

“In questo modo - prosegue Baldini - andiamo incontro anche al nostro pubblico tradizionale: quello che viaggia in coppia, che festeggia un anniversario o un compleanno, che vuole godersi una fuga di relax tra il verde del Reno e le sue meravigliose città; ma anche a due amiche o due amici che vogliono fare questa esperienza insieme, magari come estensione di un soggiorno ad Amsterdam. Si tratta di un prodotto davvero trasversale”.