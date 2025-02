Ávoris cresce in Spagna, via libera all’acquisizione della rete di agenzie Dit Gestión

Non si arresta la corsa di Ávoris. Il Gruppo, da poco approdato anche in Italia, ha ricevuto il via libera dal Garante per la Concorrenza spagnolo per l’acquisizione della rete di agenzie Dit Gestión.

Attraverso l’operazione Ávoris mette le mani su altri 859 punti vendita, portando in questo modo la sua rete di agenzie a quota 3mila.

I rapporti con Dit Gestión - si apprende da Hosteltur - sono iniziati nel 2023. Le due aziende avevano inizialmente firmato un accordo di collaborazione tecnologica che prevedeva l’indipendenza di Dit Gestión. Solo nel 2024 Ávoris ha maturato l’interesse per un’acquisizione.