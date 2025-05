Azamara Cruises, presentate le crociere estive 2027

Azamara Cruises ha presentato il piano delle crociere in programma per l’estate 2027. La programmazione comprende 68 crociere e sei Grand Voyages per tutta la flotta di piccole navi.

Come riporta Travelpulse, chi prenota ora può usufruire di un bonus che include uno sconto del 20% sulla tariffa della crociera. Inoltre, gli ospiti che prenotano una cabina con veranda o una suite riceveranno anche il pacchetto Experience More Essentials, che include un credito di bordo di 300 dollari, un pacchetto bevande premium per due e wi-fi gratuito.

“Le crociere estive del 2027 saranno molto diversificate - commenta Michael Pawlus, responsabile della pianificazione degli itinerari di Azamara Cruises -. Dal ritorno nei porti del Regno Unito come Dartmouth e Fowey, alle crociere in concomitanza con eventi iconici come il Gran Premio di Monaco e la stagione della fioritura dei ciliegi in Giappone, l’estate 2027 è incentrata sull’offerta di esperienze di viaggio significative e approfondite”.