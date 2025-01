Baleària, in arrivo due ferry veloci elettrici al 100%

La compagnia di navigazione Baleària ha annunciato a Fitur la costruzione di due nuovi ferry veloci 100% elettrici, progettati per gestire il primo corridoio marittimo verde tra Spagna e Marocco.

Queste navi a emissioni zero, come riporta Hosteltur, copriranno la rotta Tarifa- Tangeri, consolidando un modello di trasporto marittimo sostenibile. L’iniziativa prevede anche l’elettrificazione dei porti di entrambe le città per garantire operazioni prive di inquinamento durante gli scali portuali.

Questa tecnologia consentirà a Baleària di raggiungere zero emissioni durante i viaggi. Ogni traghetto avrà la capacità di trasportare 500 passeggeri e 250 veicoli, garantendo alta velocità ed efficienza energetica. Progettate da ingegneri specializzati, queste navi includeranno sistemi avanzati per ottimizzare l’uso dell’energia, massimizzando l’autonomia delle batterie nei viaggi a breve distanza.

Baleària collaborerà con le autorità di Tarifa e Tangeri per dotare gli impianti di sistemi di fornitura di energia pulita. Ciò consentirà ai traghetti di ricaricare le batterie durante gli scali, eliminando l’uso di combustibili fossili nei porti. L’investimento nelle infrastrutture portuali rafforza l’impegno della compagnia di navigazione per una sostenibilità globale.