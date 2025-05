Dieci tappe in giro per l’Italia riservate agli agenti di viaggi: i Boscolo Active Days si propongono di presentare le proposte della linea Active Tours al trade coinvolgendo gli agenti in escursioni in e-bike e attività di trekking.

Gli Active Days, che si stanno svolgendo nel corso di queste settimane, includono diverse location in varie regioni d’Italia, dalle colline di Fiesole ai colli bolognesi, dai vigneti della Valpolicella ai mulini di Gragnano, fino al centro storico di Bari Vecchia.

Ogni appuntamento prevede un’escursione in gruppo a bordo di una bici elettrica oppure un facile percorso di trekking, ed è accompagnato da una guida ambientale escursionistica per scoprire le meraviglie d’Italia da un punto di vista privilegiato. A completare l’esperienza, degustazioni di vini e specialità locali al termine delle escursioni.

La linea Boscolo Active Tour prevede itinerari arricchiti da esperienze uniche come trekking nelle zone più suggestive, uscite in mare in catamarano, avventure in motoslitta sulla neve e visite culturali.

I viaggiatori saranno accompagnati da guide esperte e potranno condividere l’esperienza con i propri amici e familiari. Gli Active Tours di Boscolo non richiedono alcuna particolare preparazione fisica ma sono adatti a tutti, a patto che si sia in un buono stato di salute.

“Gli Active Tours di Boscolo rappresentano un’opportunità unica per i viaggiatori di scoprire il mondo in un modo nuovo e sostenibile - afferma Salvatore Sicuso, direttore commerciale di Boscolo -. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio attiva e culturale, che combina la passione per la vita attiva con la scoperta delle bellezze artistiche e naturali dei paesi visitati. Sempre in stile Boscolo e seguendo la nostra filosofia, ‘accompagnati e in compagnia’”.