Caboverdetime, fatturato e margini in aumento

Il 2024 si è chiuso per Caboverdetime con un buon risultato sotto il profilo del fatturato, che ha toccato i 6 milioni di euro. In miglioramento rispetto al 2023 anche il margine operativo. Questo traguardo rappresenta un importante successo, non raggiunto dal 2017, anno della chiusura del resort dell’operatore, il Crioula.

Per il 2025 è previsto un rafforzamento dell’offerta, con Sal che rimane la destinazione primaria della programmazione e un incremento dei posti volo disponibili. Viene confermata l’operatività dei voli da Bergamo a Sal ogni sabato, in collaborazione con Cabo Verde Airlines.

Sul fronte della promozione e della formazione, il tour operator prevede di organizzare nuovi educational il prossimo autunno.

“Questi eventi sono occasioni fondamentali per supportare le agenzie di viaggi nella conoscenza e nella vendita dei prodotti” commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite Caboverdetime.

Infine, l’ultima novità della programmazione di Caboverdetime, il Porto Antigo Residence by Caboverdetime, proposta da novembre 2024, ha riscosso successo, in particolare per le partenze di Natale e Capodanno. La formula degli ampi appartamenti ha incontrato il favore delle famiglie, che hanno potuto usufruire di spazi confortevoli, ideali per le festività. Il successo ottenuto conferma l’interesse del mercato per soluzioni di soggiorno flessibili e di qualità.