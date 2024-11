Club Med, via al Black Friday

Club Med apre la via per il Black Friday 2024 nel turismo. L’ormai tradizionale appuntamento con le tariffe speciali, per il tour operator partirà il prossimo 19 novembre e proseguirà fino al 2 dicembre.

Come riporta una nota sono previsti prezzi dedicati per soggiorni in coppia o in famiglia con partenze dal 24 novembre 2024 al 30 maggio 2025. Sono inoltre previste gratuità per i bambini sotto i 6 anni per le destinazioni mare e sotto i 4 in quelle in montagna.

Per l’inverno in alta quota Club Med offre anche la Garanzia Neve, con la possibilità di spostare la vacanza in un altro Resort se più del 50% degli impianti sono chiusi per due o più giorni, è possibile prenotare con largo anticipo la propria vacanza senza temere l’assenza di neve.