Condivisione ed esperienze di valore, così Utravel cerca la Gen Z

Una programmazione che permetta la condivisione e che crei valore sulle destinazioni. Questa la strategia di Utravel per intercettare la domanda della Gen Z, un target che preferisce la libertà di scelta e la connessione con altre persone alle formule di viaggio tradizionali.

Secondo un recente studio Compass diffuso dal brand del gruppo Alpitour, infatti, le nuove generazioni non pongono al centro dell’esperienza di viaggio la destinazione in sé, ma il valore della condivisione e delle relazioni costruite lungo il percorso.

Per la Generazione Z, inoltre, il viaggio è un’esperienza dinamica e flessibile: il 19% infatti preferisce prenotare a ridosso della partenza; l’8% sceglie di non prenotare affatto, preferendo la libertà dell’improvvisazione; e il 65% organizza autonomamente il proprio viaggio attraverso canali digitali, sfruttando la facilità d’accesso e la personalizzazione delle offerte online.

Per rispondere a queste esigenze Utravel propone destinazioni quali Caraibi, Africa o Mediterraneo come scenari ideali per favorire l’incontro tra coetanei con interessi affini, stimolare il confronto interculturale e creare legami che si estendono oltre il ritorno a casa.

Esperienze di valore

Altro tassello per intercettare la domanda della Gen Z è la collaborazione con organizzazioni come Marevivo, Oxfam e Save the Children per promuovere iniziative a supporto delle comunità locali nei territori in cui opera. Un approccio che riflette una visione del turismo che genera valore e che trasforma il viaggio in un’esperienza di crescita e di impatto positivo.

“Il viaggio può essere un motore di cambiamento, capace di creare connessioni significative e generare valore per le comunità locali - spiega Carlotta Gaddo, head of operation & product e co-founder Utravel -. Come società benefit, il nostro obiettivo è rendere il turismo un’esperienza sempre più sostenibile e consapevole”.

A conferma del proprio percorso di crescita e attenzione all’integrazione sociale, Utravel ha, inoltre, ampliato recentemente il consiglio di amministrazione con l’ingresso di due nuove figure femminili, rafforzando l’impegno verso una governance più inclusiva.