Anno nuovo, vita nuova? Non del tutto, almeno a giudicare dai cambi di poltrone che a cavallo fra 2024 e 2025 hanno portato a un rimescolamento delle cariche di alcuni manager molto noti sul mercato turistico.

L’ultima notizia riguarda Massimo Di Perna, nuovo chief commercial officer di Aeroitalia. Di Perna approda in Aeroitalia dopo una lunga carriera maturata nel campo dell’aviazione, rivestendo negli anni ruoli dirigenziali in SkyEurope Airlines, Olympic Airways, Vueling ed Ernest Airlines e passando anche per l’esperienza presso l’aeroporto di Trieste e quello di Trapani Birgi.

Di Perna è in buona compagnia, almeno a giudicare dai movimenti che hanno interessato a più livelli il tour operating.

Una delle ultime notizie riguarda Stefano Maria Simei, che dopo una lunga militanza in Th Group come direttore commerciale e marketing, da inizio anno ricopre la carica di direttore generale del gruppo Futura Vacanze, affiancando l’amministratore unico Stefano Brunetti.

Il suo cambio di maglia segue di qualche mese l’ingresso in Th Group in qualità di ceo di Alberto Peroglio Longhin, capitano di lungo corso approdato all’azienda presieduta da Graziano Debellini dopo aver rivestito ruoli chiave in Alpitour, Bluvacanze e Parmatour.

Sempre poco prima di fine 2024 Francesco Maio, direttore vendite di Futura Vacanze, è tornato a essere il direttore commerciale di Mappamondo, ruolo che aveva già ricoperto dal 2012 al 2020.

C’è poi anche chi ha cambiato settore, come Massimo Brancaleoni, che dopo la lunga esperienza maturata nel mondo delle crociere in Costa Crociere e in Silversea, dallo scorso novembre è il cco di Kempinski Hotels.

Quel che è certo è che la fuga dal mondo del turismo che aveva colpito il settore durante il Covid, sottraendo energie preziose al comparto a vantaggio di altre professioni, è ormai un ricordo. La fiducia è tornata e con essa quel ‘valzer di poltrone’ che ha sempre animato il nostro comparto.