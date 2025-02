Costa Crociere sponsor dell’edizione digital di TTG Today

Costa Crociere torna in pista in occasione del Festival di Sanremo, rinnovando la partnership per il quarto anno. Costa Toscana sarà così il palco galleggiante nella baia della località ligure. Sabato 15 febbraio, durante la finale, il collegamento con il teatro Ariston vedrà la nave trasformarsi in un Club esclusivo con l’esibizione dei Planet Funk, band elettro-dance che celebra 25 anni di carriera.

Dall’8 al 15 febbraio, la Music Cruise offrirà eventi unici come il Grand Opening ‘Waves of Music’ e spettacoli memorabili, tra cui fuochi d’artificio musicali e il ‘Deejay Time’ di Radio Deejay.

Il 14 febbraio, Gigi D’Agostino si esibirà con un dj set esclusivo. La crociera attraverserà Barcellona, Marsiglia e Roma, con attività sportive, workshop e feste musicali. Gli ospiti scopriranno anche le bellezze di Sanremo e altre località con escursioni organizzate.

Intanto, la compagnia rilancia l’offerta con le sue Sea & Land Destinations, proponendo crociere estive nel Mediterraneo Orientale, Occidentale e in Nord Europa. E fine al 3 marzo, prosegue la promozione speciale Bevande gratis.

Costa Crociere è lo sponsor dell’edizione digital di TTG Today, in uscita lunedì 10 febbraio in occasione della Bit.

All’interno del giornale, in distribuzione e online sulla digital edition, un focus sui temi di attualità, con l’analisi di alcuni dei principali player sull’andamento del mercato e sugli investimenti in programma per il 2025.

Appuntamento con Costa Crociere e con TTG Today da lunedì 10 febbraio, online sulla digital edition.