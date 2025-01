Dalle Bahamas alla Sicilia, i suggerimenti di Club Med per il Me Moon

Una selezione di ispirazioni per il Me Moon, il trend che celebra, attraverso il viaggio, l’arte di prendersi del tempo per sé. A proporla Club Med, che nei suoi resort offre ai solo traveller l’opportunità di lasciarsi andare a momenti di introspezione, in un soggiorno in cui l’unica regola è l’assenza di regole prestabilite.

La prima proposta è il Club Med Kani alle Maldive, lo scenario perfetto per riconnettersi con il proprio benessere interiore, grazie ad esempio alle sessioni di yoga sulla spiaggia.

Le Alpi francesi, invece, sono la meta ideale per chi vuole mettersi alla prova in una discesa sugli sci o in una ciaspolata tra i boschi. A questo proposito l’operatore suggerisce il Club Med Serre Chevalier, che consente di abbinare le attività sportive ai momenti conviviali, creando un equilibrio tra sfida personale e socialità.

Spostandoci a Bali, qui il benessere si trasforma in un’esperienza culturale e spirituale al Club Med Bali, che unisce i trattamenti ispirati alle tradizioni locali all’esplorazione dei templi o alle passeggiate tra le risaie.

Sbarcando invece in Sicilia, al Club Med Cefalù, arroccato su un promontorio a picco sul mare, nel cuore delle Madonie patrimonio Unesco, è possibile scoprire i sapori autentici della cucina mediterranea, magari unendoli agli sport come tennis e scuola di vela e di yoga per ricaricarsi.

Per chi, infine, cerca un’esperienza immersiva nella natura, le Bahamas rappresentano una scelta ideale. Al Club Med Columbus Isle è possibile dedicarsi a immersioni e percorsi per scoprire il territorio naturale circostante, per concludere la giornata magari con un cocktail in un bar fronte oceano.