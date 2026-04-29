Diana, Ota Viaggi: “Il turismo organizzato deve scegliere”

Il turismo organizzato è chiamato a scegliere di essere artefice della propria strategia. “Ogni firma sui contratti è una scommessa, ma il risultato è la conseguenza di una decisione coraggiosa, perché nel mercato attuale del turismo restare fermi non protegge” ha affermato il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana, dal palco della sesta edizione della Convention Obiettivo X.

Secondo il manager “le aziende crescono quando scelgono partnership, investimenti, cultura d’impresa e quando imparano ad anticipare il mercato”. Necessaria anche la trasparenza nei confronti dei clienti: “Viviamo un momento di indecisione da affrontare senza nascondere che un giorno si vende e un giorno no, senza esaltarci né deprimerci”.

Al contempo serve dialogo tra t.o. e distribuzione. Un concetto sottolineato nel corso dell’evento da Isabella Candelori, direttrice commerciale di Nicolaus: “Stringiamoci in amicizia e andiamo avanti insieme con buon senso, la storia dimostra che la professionalità degli agenti e la forza degli imprenditori hanno permesso di superare le difficoltà”.