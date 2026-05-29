ETI rilancia sul Mar Rosso con una programmazione estiva record

ETI-Express Travel International rilancia sul Mar Rosso con una programmazione record. L’operatore - che ha da poco aperto la sua prima sede italiana a Napoli - annuncia una ricca offerta estiva con voli da 6 citta italiane. Il t.o. garantisce infatti partenze da Napoli, Bari, Roma, Milano, Venezia e Verona.

“Un’operazione - spiega l’azienda in una nota - che testimonia la solidità e la crescita costante del brand, frutto di un investimento strutturato sulle principali basi di traffico italiane e su una programmazione sempre più integrata e competitiva”.

Particolare rilevanza nello sviluppo dell’offerta è stata riservata ai mercati di Napoli e Verona, considerati dal t.o. i più performanti, sia in termini di volumi che di continuità di domanda. Due basi strategiche che si confermano trainanti all’interno del network voli, grazie a una risposta particolarmente solida da parte del trade e del pubblico finale. Su queste direttrici si concentra un’attenzione dedicata, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente risultati già altamente positivi e rafforzare la presenza del brand nei bacini di riferimento.

Proposte di punta della programmazione estiva sono perciò i pacchetti speciali di agosto con partenze da Napoli e Verona, pensati per offrire un’esperienza completa nel Mar Rosso con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Eti Viaggi introduce inoltre il late check-out gratuito per chi sceglie un pacchetto volo + soggiorno presso i Red Sea Hotels.

La programmazione su Hurghada si articola su due direttrici: voli da Lubiana, soluzione strategica e altamente comoda per il bacino del Nord-Est Italia (Friuli Venezia Giulia incluso); vendita solo land (solo soggiorno), che consente a tutte le agenzie italiane di prenotare hotel e resort senza obbligo di pacchetto volo.