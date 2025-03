“Evolution Travel ha costruito la sua identità proprio sulla personalizzazione e sull’autenticità delle esperienze da vivere viaggiando”. Il tour operator rivendica il suo ruolo di pioniere del turismo esperienziale. Un segmento su cui l’operatore continua a puntare con un ampio ventaglio di proposte. Diverse infatti le opzioni nel catalogo online per la nuova stagione.

A partire dal tour ‘Sabor Cubano’, che non si limita a proporre le classiche tappe turistiche a Cuba, ma invita i viaggiatori a fare un tuffo nei laghetti vicino a Vinales, a godersi una serata al ritmo della suadente musica cubana per le strade di Trinidad, seguendo le orme di Ernest Hemingway nei suoi bar preferiti de L’Avana.

Per chi cerca esperienze più intense, c’è il ‘Festival Sing Sing e Uccelli del Paradiso’ in Papua Nuova Guinea, un viaggio etnografico tra popolazioni indigene e festival tradizionali.

In Mongolia, le proposte di Evolution Travel includono il ‘Festival delle Aquile’, per partecipare al tradizionale raduno nei Monti Altaj con cacciatori a cavallo che si esibiscono con le loro aquile addestrate, e il ‘Festival del Naadam’, una festa che risale a oltre tremila anni fa e rievoca le gesta di Gengis Khan.

Per chi ricerca un’esperienza spirituale più profonda, il ‘Viaggio di Gruppo Holi Festival e Notte in Monastero Buddista’ in Nepal permette di celebrare la festa dei colori e di vivere emozioni indimenticabili alloggiando in un monastero buddista, interagire con i monaci e prendere parte alla loro routine quotidiana.

Non mancano proposte in Italia, come la ‘Vacanza breve nella città dei Sassi’, per immergersi nella storia di Matera, scoprendo le case-grotta, sfarzosi palazzi barocchi e stupende chiese rupestri.