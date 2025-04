Evolution Travel, vendite record a marzo. Nel primo trimestre raggiunto il fatturato del 2019

Numeri record a marzo per Evolution Travel. In un solo mese l’operatore e network di consulenti di viaggio online ha superato i 5 milioni di euro di vendite, segnando una crescita del 26,26% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un risultato che si inserisce in un primo trimestre che ha totalizzato quasi 16 milioni di euro di fatturato, corrispondente all’intero fatturato annuale pre-pandemia.

Nel mese di marzo sono state 982 le pratiche vendute (+13,26% rispetto a marzo 2024), con un valore medio per pratica di 5.306 euro (+11,47%). Il 76,53% delle vendite è stato realizzato in organizzazione diretta.

Cinque le destinazioni che hanno catalizzato la domanda: in testa gli Stati Uniti (458.587 euro), seguiti dall’Egitto (410.151 euro), dal Giappone (398.850 euro), dalle Maldive (385.882 euro), e dal Kenya (262.494 euro).

Quanto ai numeri del primo trimestre, il t.o. ha incassato vendite per 15.341.466 euro, superando del 20% i risultati dello stesso periodo dell’anno precedente. Un dato notevole, se confrontato con il fatturato annuo del 2019 (ultimo anno pre-Covid), che si attestava intorno ai 18 milioni di euro.