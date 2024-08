Gb Viaggi si prepara ad archiviare un’estate con il più. In un contesto politico ed economico incerto, la crescita significativa del t.o. è stata costante.

All’origine dei dati positivi, gli investimenti effettuati, che hanno portato alla selezione di strutture con servizi particolarmente adatti al target delle famiglie con bambini. Parallelamente, l’ampliamento del portfolio con nuovi villaggi e hotel e l’introduzione di un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, ha permesso di offrire un supporto personalizzato e di rispondere in modo tempestivo alle esigenze dei viaggiatori.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questa stagione estiva - ha dichiarato Maria Catanzariti, direttore vendite -. Quest’anno abbiamo dimostrato che è possibile offrire strutture di alta qualità a prezzi accessibili, rendendo le vacanze alla portata di tutti. I risultati positivi ottenuti ci spingono a investire ancora di più nel futuro, con un focus particolare sulle nuove tecnologie a partire dal 2025”.

Non solo le tradizionali mete balneari italiane hanno riscontrato successo, ma anche le destinazioni estere. Infatti, “sebbene il mare Italia anche quest’anno, continui ad essere la meta preferita dei nostri clienti, le vacanze all’estero hanno attirato l’attenzione di molti viaggiatori”.

Un altro fattore che ha contribuito all’aumento del fatturato è stata l’attuazione di una strategia commerciale attenta, con l’introduzione della formula di pagamenti dilazionati.

In parallelo, la strategia dell’Early Booking ha incentivato le prenotazioni anticipate, offrendo sconti fino al 25% sul prezzo di listino ufficiale.

Questa combinazione ha permesso all’azienda di raggiungere nuovi segmenti di mercato, consolidare la fidelizzazione dei clienti esistenti e garantire una crescita sostenibile.

Gb Viaggi guarda al futuro con ottimismo e annuncia un importante investimento in nuove tecnologie a partire dal 2025. Il sito web sarà ampiamente migliorato per offrire ai viaggiatori un’esperienza di prenotazione ancora più semplice, veloce e personalizzata. “Crediamo fermamente che l’innovazione sia la chiave per offrire ai nostri clienti un servizio sempre migliore – aggiunge la manager -. Con questo investimento, vogliamo rendere Gb Viaggi il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano organizzare un viaggio indimenticabile”.