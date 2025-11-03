Si terranno in Campania il 12 e 13 novembre le prossime tappe di selezione di Gnv, che è alla ricerca di oltre 200 nuove risorse di bordo. Le giornate di recruiting, che si terranno in collaborazione con i Centri per l’impiego - Direzione Generale Lavoro e Formazione della Regione Campania, sono previste martedì 12 a Torre del Greco e mercoledì 13 a Salerno.

Durante le due giornate i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La compagnia ricerca professionisti per ruoli di bordo da inserire nella sezione Hotel/Retail e Deck & Engine. Le figure ricercate comprendono, per la sezione Hotel/Retail: assistente ufficio (con conoscenza dell’arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina, Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell’arabo).

Per la sezione Deck & Engine, invece, le posizioni aperte sono quelle di nostromo, marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista e ottonaio.

Ai candidati alle posizioni Deck & Engine che parteciperanno al job day è richiesta comprovata esperienza pregressa a bordo e dovranno portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato, il libretto di navigazione, la documentazione relativa ai corsi Sctw ed eventuali certificati ove necessario.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: https://shorturl.at/msjDt.

È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it.