Go4Sea lancia Go4Movie, viaggi nei luoghi dei film

Una nuova sezione nella programmazione di Go4 Sea. L’operatore lancia Go4Movie, un’immersione virtuale nelle atmosfere dei film e serie TV preferite, trasferite poi in un pacchetto di viaggio che permetterà di vivere non solo i set ma anche le location che hanno fatto da sfondo a quelle storie.

Si va da una fuga romantica, in stile Ticket to Paradise, tra tramonti dorati e resort accoglienti, a Bali, al Sud America, sulle orme di Ernesto Che Guevara. Ai gruppi di amici che sognano un’esperienza sfrenata per vivere Una notte da leoni il t.o. propone Bangkok o a Las Vegas, con le sue luci scintillanti ripercorse in Ocean Eleven. Dai paesaggi montuosi innevati dell’Alaska di Into the wild o dell’Islanda nei Sogni segreti di Walter Mitty, ai boschi incantati di Memorie di una Geisha, fino alla memorabile “corsetta” che attraversa gli Stati Uniti di Forrest Gump, passando dal Molo di Santa Monica alla Monument Valley.

“Prima del viaggio esiste il richiamo al viaggio. L'innesco in questo caso è il film. Una scenografia rimasta nell’ immaginario, una sequenza che ha scatenato emozioni, un luogo evocativo che muove all'esperienza e che diventa reale” dice Sara Ferraro, responsabile marketing e comunicazione di Go4sea.

“Un’idea di viaggio così speciale deve partire da quello che sogniamo ad occhi aperti, dalla fantasia, dalla volontà di creare qualcosa di nuovo che solo un essere umano può proporre con tutta l’empatia e l’assertività che lo contraddistingue – aggiunge Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Per chi ama il cinema e l'avventura, e non solo, non c'è modo migliore di viaggiare, scoprendo che a volte la realtà può essere ancor più straordinaria delle storie proiettate sul grande schermo”.