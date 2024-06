Go4sea investe in formazione, il bilancio e le novità per le agenzie

Un imponente sforzo organizzativo, il cui risultato però è stato eccellente. In casa Go4sea Tour Operator c’è soddisfazione per l’esito della prima fase del programma Go4Fam, il cui ultimo eductour si è concluso da pochi giorni. “La nostra volontà di dialogo e condivisione con i nostri partner, siano essi agenzie o fornitori - sottolinea Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea - è di estrema importanza per noi. Grazie al supporto di nostri fornitori come Grimaldi Lines, Luxwing, Pantelleria Island, Domina Travel e tutte le Dmc coinvolte siamo riusciti a realizzare eductour complessi e che hanno richiesto uno sforzo organizzativo ed economico rilevante; il risultato è stato eccellente. Siamo soddisfatti e non ci fermeremo”.

Le cifre egli eventi

Salonicco con la Penisola Calcidica, Pantelleria, Cefalonia e Creta sono state le destinazioni che hanno ospitato 250 agenti in totale, provenienti da tutta Italia, con maggiore presenza di agenzie del Centro-Sud.

Contemporaneamente, il programma di webinar effettuati per l’approfondimento della programmazione del t.o. (Albania & Montenegro, tutta la Grecia con tour-Isole e viaggi combinati, Turchia & Cipro Nord, Egitto Classico & Domina Coral Bay Sharm, lungo raggio) ha registrato oltre 650 iscrizioni e più di 400 ulteriori download delle registrazioni messe a disposizione per tutti coloro che non si sono potuti collegare in diretta.

Gli incontri in sede

L’attività formativa ha visto anche l’organizzazione di incontri in sede per il programma STAY with US, organizzato in collaborazione con i partner strategici: Dmc estere di varie destinazioni tra cui Dubai, Argentina, Turchia e fornitori quali Msc Crociere, Emirates, Domina Travel, Villa Resorts, Allianz. I meeting hanno riunito complessivamente più di 250 agenti provenienti da diverse regioni nella nuova sede del tour operator.

“Abbiamo tante novità in arrivo - aggiunge Valenzano -, tra cui una seconda serie di eductour in altre destinazioni come Albania e Montenegro, Turchia, Dubai e Mar Rosso”.

“In un’epoca dove le informazioni sono tantissime, alla portata di chiunque, l’altro rischio è il conformismo - evidenzia Sara Ferraro, responsabile marketing e comunicazione Go4sea -. Il nostro settore si evolve velocemente e noi dobbiamo avanzare ed innovarci in parallelo. Con il prossimo lancio di interessanti novità e viaggi tematici molto contemporanei in linea con il neuromarketing vorremmo perseguire il nostro principale obiettivo, ovvero integrare e differenziare sempre di più il viaggio con esperienze che rimangono e vengono raccontate e non limitarlo al volo + accomodation e prezzo al ribasso”.