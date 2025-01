Guido Ostana entra in Mapo Travel

Mapo Travel afforza il team commerciale con l’ingresso di alcuni nomi noti del mondo del turismo. Primo fra tutti, Guido Ostana, già direttore commerciale di Settemari e Amo il Mondo tour operator, che si occuperà di supportare l’area commerciale di Mapo.

Oltre a Ostana, il team commerciale si arricchisce con Tommaso Protopapa, inserito nell’area Puglia e Basilicata, e Francesco Fiorini, per l’area Toscana.

“Siamo certi che la tanta esperienza accumulata sul campo da Guido, Tommaso e Francesco ci permetterà di essere ancora più vicini alle agenzie di viaggi e di realizzare prodotti sempre più tailor made, tagliati sartorialmente sulle esigenze del cliente finale” dice Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.

Con il 2025 riparte, inoltre, il roadshow del tour operator con sede in Puglia e in Piemonte. Una serie di appuntamenti con webinar e incontri sul territorio con prime tappe a febbraio a Bergamo, a Mogliano Veneto, a Bari, a Verona e a Roma.

“Uno dei punti di forza di Mapo è sicuramente questo confronto costante con gli agenti di viaggi sparsi in tutte le regioni d’Italia – spiega la general manager di Mapo Barbara Marangi -. Grazie all’ascolto di chi fattivamente incontra i viaggiatori, riusciamo sempre più a cucire itinerari e a costruire pacchetti su misura. Gli ottimi risultati del 2024, i buoni riscontri ricevuti in queste prime settimane dell’anno, il rafforzamento del team con i nuovi inserimenti, ci consentono di essere fiduciosi in un 2025 di crescita e soddisfazioni. Siamo certi che a trainare le vendite saranno il Mare Italia, il Mediterraneo e le destinazioni lungo raggio come Thailandia, Giappone e Stati Uniti. E poi le novità, a partire dall’Egitto classico per i ponti di primavera con voli speciali in esclusiva da Bari e Ancona”.