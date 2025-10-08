Guiness Travel: nuovi monografici e incontri con le agenzie

Guiness Travel presenta i nuovi monografici cartacei e rilancia il suo roadshow “Ci vediamo da te”. Per il 2026-27 saranno ben 10 i cataloghi tra conferme e novità: Giappone, Cina e Indocina, Indonesia e Filippine, Stati Uniti e Canada, Africa, Sudamerica, India, Nepal e Sri Lanka, oltre ai Best Seller Europa e Mondo.

Particolare attenzione è dedicata al nuovo prodotto Artemare, con 8 tour esclusivi che combinano relax e scoperta culturale, e alla linea Highlights, studiata per chi desidera viaggi di breve durata con la massima qualità e tariffe competitive. Parte dei programmi contenuti nei monografici è già disponibile sul sito.

“Con i monografici 26-27 vogliamo fornire alle agenzie strumenti chiari e aggiornati, capaci di rappresentare al meglio la varietà e la qualità della nostra offerta globale”, ha commentato Maurizio Gaggianesi, direttore commerciale di Guiness. A fine ottobre prenderà il via anche la nuova edizione del Roadshow “Ci vediamo da te – 100% Guiness Travel”, che quest’anno toccherà 150 località in tutta Italia. Le prime due tappe avranno luogo il 29 e 30 ottobre, a Napoli e Bari.

Roberto Saoncella