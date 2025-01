Un concorso a premi per festeggiare il primo compleanno della sua più grande unità, la nave più grande del mondo. Royal Caribbean International celebra l’anniversario della Icon of the Seas con un’iniziativa sui suoi social media, che offre a tutti la possibilità di vincere una vacanza su Icon o su Star e altre offerte esclusive. Chi desidera partecipare può seguire @RoyalCaribbean su Instagram e su tutte le piattaforme della compagnia.

Impressionanti i numeri con cui Icon of the Seas si è presentata un anno fa al mercato: otto quartieri vivi giorno e notte con concept diversi (uno dei quali progettato per le famiglie con bambini), 40 punti di ristoro, 7 piscine tra cui la prima a sfioro sospesa sul mare, 9 vasche idromassaggio, 28 opzioni di soggiorno, 2.850 cabine per una capienza di 7.500 ospiti e 2.300 membri dell’equipaggio.

Tra le innumerevoli attrazioni spicca un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, l’AquaDome, la più grande struttura in vetro e acciaio mai posata su una nave da crociera dove si può ammirare una cascata di 55 metri e soprattutto The Pearl, una sfera con viaggio immersivo interno fatto di musica, luci e sfondi diversi.

La Star of the Seas

Ma la crescita di Royal Caribbean continua. Ad agosto 2025, infatti, lancerà la Star of the Seas, in partenza da Port Canaveral (Orlando), in Florida. Star offrirà vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con visite all’isola privata Perfect Day at CocoCay. Immancabili i servizi e le attrazioni della Icon Class, tra cui 8 quartieri, oltre 40 opzioni per cenare cenare e bere, il percorso avventura Crown’s Edge e nuove esperienze tra cui “Back to the Future: The Musical” e il Lincoln Park Supper Club, ispirato alle atmosfere caratteristiche di Chicago. È già possibile prenotare la propria vacanza, approfittando delle offerte della Wave Season di Royal Caribbean International, tra cui il 60% di sconto sul secondo ospite e il Kids Sail Free.