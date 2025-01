Si apre con una new entry il 2025 di Idee per Viaggiare. Il tour operator amplia l’offerta annunciando un nuovo indirizzo in esclusiva alle Maldive: il Lily Beach Resort & SPA 5*, sull’isola di Huvahendhoo, nell’atollo di Ari Sud.

Il resort entra così a far parte delle esclusive commerciali del tour operator per il mercato italiano, che nel complesso salgono a quattro: due alle Maldive (Sun Siyam Iru Veli e Lily Beach Resort & SPA 5*) e due a Dubai (Media One e Voco Hotel).

“A un anno dalla nostra prima esclusiva alle Maldive - commenta il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi - ampliamo ulteriormente l’offerta nell’arcipelago, che si conferma tra le nostre destinazioni principali sia per volumi d’affari sia per numero di passeggeri. Con questo nuovo accordo con Lily Beach Resort & SPA 5* puntiamo a crescere ulteriormente sulla destinazione. Siamo particolarmente orgogliosi di essere l’unico operatore a proporre questo resort, dall’atmosfera sofisticata, per il mercato italiano, intercettando esigenze e desideri di una clientela up level”.

Promozione e servizi

Per spingere la novità l’operatore prevede un articolato piano di promozione. “Abbiamo pianificato nel corso dell’anno una serie di iniziative volte a promuovere il resort, tra cui attività digital e fam trip che coinvolgeranno gli agenti vi viaggio, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona l’unicità̀ della struttura - spiega Curzi -. Sul nostro sito sono già disponibili proposte di viaggio diversificate incluse combinazioni con Doha, Dubai, Abu Dhabi o Sri Lanka, oltre a soggiorni dedicati con voli diretti operati da Ita Airways”.

Proposta adatta a coppie e famiglie, il Lily Beach Resort & SPA ridefinisce il concetto di all-inclusive con il programma Platinum Plan, che garantisce un’esperienza di lusso completa, oltre all’assistenza in loco 7/24 di Idee per Viaggiare.

L’offerta food & beverage include quattro ristoranti e altrettanti bar, ognuno caratterizzato da un concept sofisticato e una proposta gastronomica di alta qualità.

Tra gli altri servizi, attività personalizzate, la Tamara SPA, con un’area benessere che si sviluppa in strutture overwater. E ancora benefit ad hoc per honeymooners e coppie che celebrano gli anniversari; nonché aree riservate: la Fun Zone è dedicata alle famiglie che viaggiano con bambini, mentre la Quiet Zone garantisce privacy e relax alle coppie.