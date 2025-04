Il Club Med Punta Cana rinnova spazi comuni e camere

Nuovi ristoranti, una lounge spettacolare, un nuovo parco acquatico e camere ristrutturate per offrire agli ospiti un servizio qualitativamente migliore. Il Club Med Punta Cana si trasforma e aprirà a settembre 2025 dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione. La prima novità è la Buena Vista Lounge: definita il “cuore pulsante del villaggio”, questa lounge panoramica a 360° offrirà viste mozzafiato sull’oceano e spazi all’aperto immersi nel verde e dotati di nuovi percorsi. Per quanto riguarda, invece, l’offerta food il Club Med Punta Cana aprirà con un nuovissimo ristorante principale, Samana, che offrirà oltre 10 cucine internazionali, ma anche - aggiunge TravelDailyNews - un bar principale rinnovato e intriso di atmosfere bohémien e una caffetteria tropicale. Progettato per bambini e adolescenti, il nuovo parco acquatico disporrà di scivoli e zone acquatiche, oltre a oltre 20 attività all-inclusive, dal pickleball al tiro con l’arco, dalla vela al kitesurf.

Sul fronte delle camere le nuove Deluxe Costa del Coco saranno dotate di balcone privato e di un lussuoso bagno in stile spa con doccia a pioggia.