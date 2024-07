Glamour T.O. ha aperto le prenotazioni per Natale e Capodanno, disponibili online sulla piattaforma ‘Viaggia Glamour’ o contattando l’ufficio prenotazioni. Tra le varie proposte con partenza dai principali aeroporti italiani spiccano New York con programmi di 4, 5 e 6 notti e partenze dal 22 dicembre al 2 gennaio e Dubai con partenze il 29 e 30 dicembre.

Chi preferisce soggiorni balneari potrà optare, ad esempio, per i pacchetti per le Maldive con partenze il 26, 27 e 28, con 11 strutture tra cui scegliere. Altre opzioni includono il Barcelò Maya Grand Resort nella Riviera Maya, con partenza da Roma il 29 dicembre, e Mauritius, con soggiorni di 9 notti in resort 4 e 5 stelle e volo diretto da Roma. Per gli amanti della natura, Glamour propone 2 tour esclusivi con guida in italiano alla scoperta del Sudafrica e Namibia, con partenze speciali da Roma il 27 e 29 dicembre. Infine, una novità: pacchetto Capodanno a Copacabana, con volo da Roma il 27 dicembre e 7 notti a Rio de Janeiro.