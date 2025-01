Isola Azzurra, pronti i nuovi pacchetti Land&Sea

Isola Azzurra firma la nuova offerta ‘Land&Sea’, ideata per abbinare al soggiorno in resort la scoperta del territorio circostante.

“Dal 2020, con Zeta Club & Resort, ci siamo chiesti come superare il tradizionale concetto di vacanza - spiega Andrea Lorenzoni, ceo di Isola Azzurra -. Land&Sea è stata la risposta: un’idea di viaggio che combina relax, scoperta e divertimento in un unico pacchetto nel quale si mixano soggiorni di 7 notti nei nostri Zeta club e escursioni già programmate durate il soggiorno”.

I pacchetti Land&Sea offrono un’esperienza a 360 gradi, da relax al mare a itinerari enogastronomici, da tour culturali a momenti di intrattenimento e sport.

“Gli itinerari terra e mare sono progettati per semplificare la vacanza, partendo dalla prenotazione - aggiunge Fabio Piraino, direttore programmazione e sviluppo del t.o. -. Si tratta di un prodotto vincente per le agenzie di viaggi, che combina tutti gli elementi in un’unica soluzione: voli di linea, trasferimenti, soggiorno di sette notti, escursioni con guide professionali e itinerari studiati per garantire massimo comfort e qualità”.

Tra le proposte già disponibili si trovano pacchetti pensati per individuali e gruppi, come ‘Il mare dei fenici’; ‘I leoni di Sicili’a; ‘La Sicilia incantata del commissario Montalbano’; ‘Le magie della Valle d’Itria’.

I pacchetti Land&Sea sono già in vendita attraverso il booking telefonico di Isola Azzurra e, a breve, saranno disponibili anche sul canale b2b, offrendo alle agenzie di viaggi una soluzione innovativa per differenziare l’offerta mare.