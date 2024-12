Raddoppio delle agenzie preferenziali King Royal Club, che hanno superato i 200 punti vendita, e incidenza sul fatturato passato dal 40 al 60 per cento. Sono i numeri del 2024 di King Holidays, che vede così premiato l’investimento sulla distribuzione.

“Per il 2025 puntiamo ad ottimizzare le performance del cluster Royal Club attraverso una struttura di incentivazione competitiva che prevede specifici premi per il raggiungimento di obiettivi condivisi – commenta il direttore commerciale Roberto Minardi (nella foto) -. Lo scopo è aumentare le vendite, soprattutto per destinazioni e prodotti specifici, ampliando il margine delle agenzie in maniera meritocratica. Un focus particolare è dedicato alla crescita delle vendite sui gruppi, che già oggi rappresentano il 65% del fatturato”.

Tra le novità in arrivo per le agenzie partner, un advance booking esclusivo che permette alle KRC di accedere al prodotto King Holidays con 15 giorni di anticipo rispetto al resto del mercato. King Holidays punta anche sulla formazione, con corsi dedicati a strategia di vendita e prodotti ed educational esclusivi, per favorire il networking e la condivisione di esperienze.