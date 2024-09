Torna il magalogue di Valtur. Dopo il successo della prima edizione, l’operatore lancerà ufficialmente a TTG Travel Experience il nuovo magalogue Valtur Winter 24-25, un volume da sfogliare in formato rinnovato e ancora più verticale, che sarà distribuito in tutte le principali agenzie partner italiane.

Curato dallo studio di communication design milanese Leftloft, la pubblicazione non vuole essere solo una vetrina per il prodotto, ma dialogare idealmente con il lettore e immergerlo nel prodotto.

Sara Prontera, marketing manager Valtur, spiega: “Dopo l’esperimento rivoluzionario dello scorso anno con la prima edizione del nostro magalogue, abbiamo voluto alzare la posta spingendo ulteriormente sulla suggestione dell’unicità del racconto con l’obiettivo di portare la distribuzione e chi desidera partire, nell’unicità della dimensione umana di Valtur, fattore chiave per la costruzione del prodotto e per l’interazione con adv, ospiti e comunità locali”.

I dettagli

Nel magalogue, la potenza del viaggio invernale di Valtur si rivela già dalla cover, un richiamo quasi ipnotico di acqua e sabbia che con una suggestiva continuità ritmata dalla luce sfrutta la texture e le cromie per un invito ad andare oltre: tra le pagine e le mete da scegliere. L’innovativo approccio allo story-telling è fondato su un’originale architettura che, come per la prima edizione, riesce a mantenersi molto alta e aspirazionale, ma allo stesso tempo molto connessa con chi sfoglia, mediante diversi espedienti narrativi e di contenuto: da una parte sono presenti i contributi editoriali con il racconto di 4 destinazioni (Cervinia, Maldive, Zanzibar ed Egitto) effettuato da 4 contributor interni; dall’altra una serie di strumenti che rendono la fruizione delle pagine dedicate ai resort più interattiva, con alcune chicche editoriali proprie dei magazine (tips e curiosità) e un chiaro richiamo alle guide di viaggio iconiche da cui è stata tratta ispirazione, come, per esempio, Routard.

Partendo dai feedback ricevuti da adv e lettori, in questa seconda edizione sono state arricchite le call to action e le interazioni cross-mediali, con trovate come gli Spotify codes nelle pagine dedicate ai resort per accedere alle playlist musicali; la possibilità di scaricare le illustrazioni tramite QR code e utilizzarle come sfondi dello smartphone; l’inserimento di suggerimenti e curiosità di viaggio per ogni destinazione; il quiz finale ‘Qual è il tuo Valtur-ego?’.

Le scelte estetiche sono state fatte anche per rendere il magalogue Valtur Winter 24-25 uno strumento utile ed efficace per comunicare e spiegare al meglio l’identità di marca e tutte le sfaccettature che Valtur può assumere, sfruttando un linguaggio visivo e una precisa scelta cromatica che accompagna e guida il lettore, declinando il mood delle linee prodotto ‘Lifestyle’, ‘Escape’ e ‘Resort’ e delle singole destinazioni.

Le illustrazioni portano la firma della visual artist Marianna Tomaselli,.

Nuovi tour

La verticalità del formato è stata pensata anche per valorizzare il racconto dei tour Escape (Maldive abbinate a Thailandia, Giappone, Dubai e Sri Lanka, Dubai, Abu Dhabi; Zanzibar abbinata a Dubai, safari completo in Tanzania, safari al Sadaani National Park, Oman).

“Il senso di questa operazione, delle scelte editoriali ed estetiche - conclude Prontera - è davvero far iniziare il viaggio da una pagina, dialogando idealmente con chi legge: non come espressione stereotipata, ma in senso letterale. E attraverso l’umana vitalità del ‘noi’ che è l’architrave di questo catalogo, le adv troveranno informazioni e nuove chiavi di lettura e i potenziali clienti troveranno ispirazione, sogno, desiderio. Questa pubblicazione è un progetto fatto dalle persone per le persone e questo catalogo che vuole essere un ponte fatto di voci, scambi e interazioni vere, non virtuali. Non vediamo l’ora di portarlo in agenzia e di presentarlo ufficialmente nel corso del prossimo TTG di Rimini”.