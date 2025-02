La Francia sui fiumi firmata Avalon Waterways

Avalon Waterways si prepara a mostrare al pubblico italiano destinazioni inedite, o poco conosciute, nel sud della Francia, lanciando un nuovo itinerario e nuove partenze per il 2025.

Oltre ai grandi classici, Reno e Danubio, alla Mosella e ai canali di Belgio e Olanda, si aggiungerà da quest’anno una novità assoluta: la Garonna, fiume della Francia sud-occidentale, che bagna le rive della città di Bordeaux, a cui sarà abbinata la vicina Dordogna.

Accanto a quelle da Bordeaux troveranno spazio, nel 2025, le nuove partenze tra Borgogna e Provenza lungo il corso dei fiumi Saona e Rodano, con imbarchi a Chalon-sur-Saône e Arles.

“Esiste una Francia profonda e sconosciuta ai più che, attualmente, per le adv ha grandissimi margini di crescita - commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia –. Se da un lato negli ultimi decenni la crescita del turismo fai-da-te per una destinazione di prossimità come la Francia si è rivelata una minaccia, il vero valore aggiunto per gli agenti è l’eccellenza assoluta della proposta Avalon Waterways, accompagnata da una ricerca meticolosa e microscopica di destinazioni mai dejà-vù”.

Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di 8 notti. “Si tratta di una zona del Paese sempre più ricercata e apprezzata – spiega Baldini – soprattutto da un pubblico appassionato di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”.

Tra le escursioni proposte non mancano mai degustazioni vinicole in località rinomate in tutto il mondo come la Médoc, Blaye e Libourne. “I vigneti che costeggiano questi due fiumi – prosegue Baldini – fanno da sfondo, oltre che alla splendida Bordeaux, alle graziose architetture di alcuni dei più interessanti villaggi medievali di tutta la Francia, costellati di torri e castelli, oltre che dal pittoresco estuario della Gironda”.

Nuove partenze invece per la crociera fluviale che tocca Borgogna e Provenza, partendo da Chalon e seguendo il corso della Saona fino alla confluenza nel Rodano, per svelare i segreti di Tournon, di Lione e di Avignone. La crociera termina in otto giorni ad Arles, cara a Van Gogh, e conosciutissima per il meraviglioso anfiteatro romano. “Anche in questo caso – spiega Baldini – scegliamo e proponiamo una Francia alternativa, lontana dalle rotte principali”.

Restando nel medesimo ambito geografico, approfondisce l’esplorazione del Rodano un itinerario concentrato tra le località di Arles e Lione, che propone tour in bici tra i fenicotteri rosa del delta Mediterraneo del fiume, un’escursione guidata in kayak nelle Gorges de l’Ardèche, e tante attività tra gusto e cultura.