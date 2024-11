Avalon Waterways, nuovi itinerari e focus sui gruppi italiani

Avalon Waterways si prepara al prossimo anno, quando la flotta tornerà a proporre alcuni dei corsi d’acqua europei più famosi con una new entry. Ai grandi classici Reno e Danubio, alla Mosella e ai canali di Belgio e Olanda, si aggiungerà dal 2025 una novità assoluta: la Garonna, fiume della Francia sud-occidentale, che bagna le rive della città di Bordeaux, a cui sarà abbinata la vicina Dordogna.

Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di 8 notti. “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata – commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia – soprattutto da un pubblico alla ricerca di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di uno hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”.

Novità in vista anche per i gruppi italiani. A partire dal 2025 tutte le crociere con un minimo di 20 partecipanti provenienti dal nostro Paese avranno assistenza in lingua italiana e saranno contraddistinte da almeno un’escursione in italiano a ogni tappa. “L’obiettivo – spiega Baldini – è quello di aprirci ulteriormente al target dei viaggi di gruppo. Sono tante le agenzie con cui abbiamo stabilito un rapporto di fiducia negli ultimi anni: ciò ha portato a un aumento non solo delle prime prenotazioni, ma anche del tasso di repeaters, fattore che ribadisce l’eccellenza che il nostro prodotto costituisce”.