La situazione di resort e villaggi

Un po’ diversa la situazione per gli operatori che si occupano di vacanze mare. Se per alcuni la crescita continua, altri hanno sentito il rallentamento di agosto e parlano di stagione complessa.

“L’estate 2024 è andata bene - conferma il ceo di Veratour, Stefano Pompili -. Risultato non scontato, visto che gli ultimi anni per il turismo non sono stati facili. In linea con le medie del settore comunicate da Astoi, in Veratour registriamo un +6% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 (giugno-settembre), che già era stato un anno da record. Crescere ancora ci rassicura sul futuro: stiamo lavorando bene e gli italiani hanno voglia di viaggiare e non rinunciano alla vacanza estiva”.

Soddisfazione anche in casa Ota Viaggi. “La stagione estiva 2024 ha pienamente soddisfatto le nostre aspettative -dice il direttore commerciale, Massimo Diana - e prevediamo di archiviare l’anno con un incremento persino leggermente superiore rispetto alle previsioni iniziali. Le prospettive sul 2024 sono molto positive, con una crescita stimata tra il 5 e il 7%. Il comportamento della domanda è stato in linea con quanto osservato nel 2023, confermando tendenze già emerse. Mentre agosto è stato meno intenso, abbiamo registrato una crescita significativa durante tutti gli altri mesi”.

Il controcanto arriva da Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Nicolaus, che si dice soddfisfatto, ma “ricorderemo questa stagione come particolarmente complessa. È iniziata con una domanda molto forte, che si è poi attenuata per riprendere slancio nel mese di giugno. All’estero abbiamoregistrato una notevole ripresa dell’Egitto all’inizio dell’anno e una Tunisia brillante”.

“Si sono registrati picchi e cali imprevedibili – sottolinea ancora Cristian Gabriele, direttore generale di Fruit Viaggi -. Rispetto al passato si è notato un cambiamento nei comportamenti della richiesta: i clienti hanno cercato maggiore flessibilità e sono stati molto più attenti alle offerte personalizzate”.