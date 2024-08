La nave Villa Odyssey è ferma a Belfast da tre mesi e i passeggeri sono rimasti bloccati in città in attesa della partenza della crociera intorno al mondo che dovrebbe durare tre anni.

La nave, ormeggiata vicino ai cantieri navali dove nel 1911 venne costruito il transatlantico Titanic, è gestita dalla compagnia Villa Vie Residences ed è bloccata a causa di problemi meccanici che hanno posticipato l’avvio della crociera, originariamente previsto per il 30 maggio. Come riporta Tgcom.24, gli ospiti a bordo sarebbero circa 900 e avrebbero pagtato una cifra tra i 100 e i 900 mila dollari per partecipare alla crociera. La Villa Odyssey, inaugurata nel 1992, pesa poco più di 24mila tonnellate ed è stata ristrutturata di recente per realizzare viaggi lunghi anni, con pochi ospiti e all’insegna del lusso.

Nell’attesa i passeggeri di diverse nazionalità hanno cercato di adattarsi al meglio alla situazione trascorrendo l’estate a Belfast. Gli aspiranti viaggiatori sono restati a bordo della nave, dove hanno goduto di una serie di servizi tra cui il ristorante e la piscina, ma sono dovuti sbarcare di notte e dormire nelle camere degli hotel pagate dalla compagnia di crociere.

Il loro viaggio dovrebbe durare mille 301 giorni: un giro del mondo che dovrebbe toccare 425 porti e più di cento isole tra Europa, Asia e America. Nonostante tutto, la partenza resta confermata. Lo ha ribadito anche Mike Petterson, l’amministratore delegato di Villa Vie Residences. Alla Bbc ha garantito che l’Odyssey salperà entro la fine della prossima settimana.