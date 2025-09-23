Master Explorer a TTG: fatturato a più 20% in otto mesi

Un incremento a doppia cifra. Il 2025 segna un anno di svolta per Master Explorer, che si presenta a TTG Travel Experience con un aumento di fatturato, nei primi otto mesi di quest’anno, di 20 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Abbiamo deciso di investire in maniera significativa sul TTG di Rimini - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale del tour operator - perché riteniamo che sia il contesto ideale per presentare le nostre novità strategiche e di prodotto, sia al mercato trade italiano sia a quello dei Paesi esteri. Grazie al nostro impegno in ambito tecnologico oggi siamo in grado di sviluppare partnership di valore in tutto il mondo”. Mercati internazionali coinvolti sempre di più anche grazie anche alla nuova versione di Prenotando, il booking tool proprietario.

Durante la tre giorni di Rimini, Master Explorer sarà presente con uno stand di grande visibilità nel cuore del Padiglione A1, dove è attesa gran parte del team commerciale e back-office. “Per l’occasione lanceremo anche un’iniziativa promozionale Speciale TTG, pensata per supportare le agenzie di viaggi negli ultimi tre mesi dell’anno” conclude Foggetti.