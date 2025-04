Master Explorer gestirà i viaggi aziendali di Aria

Master Explorer ha ottenuto un nuovo incarico. Si tratta della gestione dei viaggi aziendali legati al bando indetto da Aria, Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, società pubblica della Regione Lombardia che opera come centrale di committenza e supporto alle attività di acquisto e innovazione tecnologica per le amministrazioni pubbliche regionali.

“Questo traguardo rappresenta un ulteriore consolidamento della posizione di Master Explorer come partner di fiducia per realtà istituzionali, pubbliche e corporate - spiega Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Accogliamo con entusiasmo questa nuova sfida come un’opportunità per valorizzare ulteriormente il nostro focus sul segmento del business travel”.

Il contratto, della durata di 36 mesi, prevede un ampio ventaglio di attività organizzative e logistiche legate alla gestione delle trasferte di lavoro del personale di Aria. Queste attività saranno affidate a un team dedicato, operativo presso la sede di Bari.

Il nuovo incarico giunge a poche settimane dall’aggiudicazione del contratto quadro per la gestione dei viaggi e trasferimenti per ambasciata italiana di Londra, Ice di Londra, consolato italiano di Edimburgo, Ice di Edimburgo, Istituto del Commercio Estero di Londra e IIC di Londra.