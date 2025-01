Msc Crociere, primo spot per il Big Game negli States con Drew Barrymore e Orlando Bloom

Nuova campagna promozionale di Msc Crociere negli Stati Uniti: il primo spot in occasione del Big Game, la famosa finale del campionato di football americano, vedrà come protagonisti le star di Hollywood Drew Barrymore e Orlando Bloom.

Come riporta una nota della compagnia, lo spot di 60 secondi presenterà la nuova ammiraglia Msc World America, che sarà battezzata a Miami il prossimo 9 aprile e salperà ogni settimana per crociere alla scoperta dei Caraibi.

“L’espansione di Msc Crociere nel mercato statunitense rappresenta una pietra miliare nel nostro piano di crescita globale - sottolinea Leonardo Massa, vice president Southern Europe della compagnia -. Il mercato nordamericano ha per noi un’importanza strategica, non solo per dimensione, ma anche per la maturità del settore crocieristico e per la forte domanda di esperienze di viaggio di alta qualità. Investire in questo mercato ci permette di consolidare la nostra posizione come una delle principali compagnie di crociere a livello mondiale, offrendo agli americani l’opportunità di vivere una crociera a bordo delle nostre navi all’avanguardia, come Msc World America”.