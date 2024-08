Msc e Genoa insieme anche nella stagione calcistica 2024/2025

Msc Crociere e il Genoa consolidano la loro collaborazione per la stagione 2024/2025. Anche per il prossimo campionato di Serie A e per le partite di Coppa Italia, il logo di Msc comparirà a titolo esclusivo sul retro delle maglie dei calciatori del Grifone.

“Siamo particolarmente soddisfatti di rinnovare la partnership con il Genoa Cfc”, commenta Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere. “Affianchiamo il club anche in questa stagione calcistica che auspichiamo possa riservare successi e soddisfazioni alla squadra rossoblù”. Si rafforza così ulteriormente il rapporto tra Msc e Genova, principale porto della compagnia.

“Siamo riconoscenti per lo straordinario apporto che Msc Crociere veicola sul territorio”, conclude Flavio Ricciardella, chief operating officer del Genoa, “nonché consapevoli dell’importanza che questa sinergia rappresenta per il nostro club”.