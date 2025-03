Sono novità estive, ma sono anche - in parte - ritorni di programmazione le cinque strutture che arricchiranno il mare Italia di Ota Viaggi, cinque club in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Il primo a tornare, dopo otto anni di assenza, è il Baja Blanca di San Teodoro, che mancava dal catalogo dal 2016. Completamente ristrutturato nell’area ristorazione e in quasi tutte le camere, con una concessione balneare passata da 70 a 140 ombrelloni, il club sardo è la vera scommessa 2025 di Ota Viaggi.

Dopo tre anni torna anche il Baja Aranzos di Golfo Aranci, mentre le Tonnare di Stintino, entrato in programmazione a stagione 2024 avviata, si presenta quest’anno come novità perché completamente ristrutturato e in esclusiva per Ota. Diventa esclusivo anche il Cefalù Resort, 130 camere direttamente sul mare siciliano, mentre chiude la cinquina delle novità estive il ClubEsse Aquilia di Badolato in Calabria: altrettante camere direttamente sullo Ionio, con alle spalle uno dei 10 borghi più belli d’Italia.

Continua anche la promozione “Io prenoto”, attiva fino al 31 marzo. Chi prenoterà le proprie vacanze estive entro fine mese con Ota otterrà lo sgravio della quota di iscrizione, la cancellazione gratuita entro 30 giorni, il rimborso monetario e soprattutto la possibilità di bloccare la vacanza con solo il 10% di anticipo e il saldo un mese prima della partenza.