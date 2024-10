Pensieri su Alpitour

Siamo a fine esercizio anche per Alpitour. Il gruppo chiuderà i conti il prossimo 31 ottobre e dell’eventuale cessione non se ne discute più da mesi. Questo per quanto riguarda le notizie di stampa, anche se qualcosa sottotraccia si muove ancora. Pare che vi siano ancora trattative in essere, ma tutto va con il rallentatore.

L’opzione quotazione in Borsa (che molti sollecitano) merita qualche riflessione, perché il mercato finanziario non è mai stato tenero con le società dell’industria turistica.

In mezzo a tutto questo spiccioli di informazione, spiccioli che raccontano un buon andamento del segmento tour operating. Visto che Pier Ezhaya è un grande navigatore di questi mari agitati che rispondono al turismo. La chiusura dell’esercizio potrebbe segnare ancora un punto a favore di Alpitour, ma sui numeri vedremo più avanti.

Intanto in queste ore nei corridoi di TTG Travel Experience si continua a parlare del futuro del gruppo presieduto da Gabriele Burgio, perché rimane il principale gruppo turistico. L’unico in grado di mettere in campo un esercito di posti nei periodi di punta e una compagnia aerea (Neos) di buon livello. Ecco perché malgrado tutto le trattative sono ancora vive. (r.v.)