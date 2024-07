Seabourn Encore annulla lo stop sul Mar Rosso nelle crociere 2025

Seabourn ha annullato la sosta nel Mar Rosso prevista per la primavera del 2025 a bordo della Seabourn Encore. Grazie a questo cambiamento, per la prima volta in assoluto il marchio di crociere del gruppo Carnival salperà per gli Stati Uniti.

In effetti, come riporta Travelmole, l’itinerario originariamente previsto nel 2025 è stato eliminato.

La nave partirà invece da Singapore e si dirigerà verso est, con il primo transito a Panama e alcune tappe nei porti degli Stati Uniti.

Il nuovo viaggio prevede 36 scali in 18 paesi.

Farà scalo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, alle Hawaii e a Miami. Saranno effettuati scali prolungati a Tokyo, Puerto Vallarta e Cartagena.

I segmenti di crociera avranno una durata compresa tra 7 e 25 giorni e potranno essere combinati per una navigazione fino a 53 giorni.

Tra questi, il viaggio di 14 giorni nel Sud-est asiatico e in Giappone, da Singapore a Kobe, la crociera di 19 giorni lungo il canale di Panama da Long Beach a Miami e la traversata transpacifica di 25 giorni in Giappone e nelle isole Hawaii