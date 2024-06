Ghana, Algeria, Emirati Arabi e Musandan: il Capodanno di Shiruq comincia all’insegna delle novità.

L’operatore, marchio culturale di Mappamondo, propone un itinerario nel Ghana alla scoperta del regno degli Ashanti. Un viaggio per gli appassionati di antropologia e storia che, in pochi giorni, svela i molteplici aspetti del Ghana. Il tour di 9 giorni, in partenza il 28 dicembre da Roma con volo diretto Ita Airways, sarà condotto da Carla Piazza, esperta di Africa occidentale.

Due le proposte per l’Algeria. “Si tratta di un Paese enorme, dall’immenso patrimonio archeologico, culturale, artistico e naturalistico. Una meta che cela un grandissimo potenziale, grazie a siti davvero straordinari - dopo l’Italia, è il più importante Paese di archeologia romana al mondo - e panorami desertici mozzafiato” spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq.

Due le partenze previste per Capodanno: ‘Solitarie rovine riemerse dalla sabbia’, il tour di 8 giorni che punta a nord, alla scoperta di siti archeologici un contesto naturalistico particolare, e il tour - sempre di 8 giorni - ‘Dove i cammelli segnano la via’, nel sud-est dell’Algeria. Per entrambe le proposte, partenza da Milano il 27 dicembre con volo diretto Air Algérie.

La novità è Emirati Arabi e Musandam. Un tour di 8 giorni, condotto dall’esperta Marta Venezia, volto ad esaltare gli aspetti culturali di quest’area. “Questo viaggio invita a scoprire non solo la vita urbana di Dubai e Abu Dhabi, ma anche l’anima nascosta dietro l’opulenza dei grattacieli, esplorando il grande deserto, le vedute dal Jebel Hafit e i fiordi dell’enclave omanita di Musandam” racconta Lorusso. Partenza da Milano e Roma il 26 dicembre con volo diretto Emirates.