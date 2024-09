Silversea: da fine settembre la stagione in Asia Pacifico di Silver Nova

Prenderà il via il prossimo 27 settembre la stagione di Silver Nova nell’Asia Pacifico, con due crociere che partiranno dal Giappone prima di passare in Australia e Nuova Zelanda fino alla fine del mese di febbraio 2025.

“La stagione inaugurale di Silver Nova nell'Asia-Pacifico segnerà l'introduzione del pionieristico programma culinario di Silversea, S.A.L.T. (Sea and Land Taste), in Australia e Nuova Zelanda, offrendo anche escursioni a terra S.A.L.T. in Giappone per la prima volta – si legge in una nota della compagnia -. Ospitate sia a bordo che a terra, si tratta di una serie di nuove esperienze culinarie esclusive ispirate alla destinazione, realizzate esclusivamente per il programma S.A.L.T. di Silversea, offriranno agli ospiti l'opportunità di viaggiare più a fondo”.

Alla fine di febbraio la nave si sposterà nuovamente in Asia dove resterà fino alla fine del mese di aprile.