SiVola sponsor del FantaSanremo: via al concorso a premi

È uno degli sponsor ufficiali del FantaSanremo e, per l’occasione, ha lanciato un concorso a premi. Stiamo parlando di SiVola, travel tech company italiana specializzata nel mercato dei viaggi di gruppo, che ha organizzato l’iniziativa ‘SiVola e si vince’, grazie alla quale cinque fortunati giocatori potranno vincere una gift card - dal valore di mille euro l’una - per volare verso una qualsiasi meta del catalogo della travel tech company.

Per partecipare, oltre all’iscrizione al sito http://fantasanremo.com/, sarà sufficiente unirsi alla Lega SiVola, che oggi conta già 313mila iscritti, schierare il proprio team di cantanti e registrarsi poi al concorso tramite il form disponibile sul sito del tour operator. A decretare i vincitori sarà un’estrazione finale.

Oltre al concorso, sabato 15 febbraio - in occasione della finale del festival - sarà svelato il segretissimo bonus giornaliero firmato SiVola, che permetterà ai concorrenti di aggiudicarsi ulteriori punti bonus e scalare la classifica del FantaSanremo con il proprio team. “Viaggi ed esperienze - commenta Daniela Sparano, marketing manager di SiVola - sono due elementi chiave dell’ecosistema Sivola e, per questo, abbiamo deciso di entrare a far parte di uno dei fenomeni game del momento, che riteniamo essere in linea con la nostra strategia di comunicazione, spiritosa e a volte un po’ sopra le righe proprio come i viaggi che proponiamo”.