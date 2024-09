Il nuovo padiglione dedicato al turismo nautico a TTG Travel Experience vedrà quest’anno la partecipazione di Star Clippers. Uno spazio inedito per l’operatore, in un appuntamento a cui, spiega Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana, “teniamo particolarmente e che riteniamo essere un’occasione fondamentale per confrontarci con il comparto turistico italiano”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di esporre in un ambiente dedicato al turismo nautico - continua Gfölner -, fiduciosi della possibilità offertaci per distinguerci grazie ad un’offerta in grado di incontrare le esigenze di un mercato sempre più alla ricerca di esperienze uniche ed esclusive”.

Il pubblico di riferimento è quello delle crociere e dei viaggi esperienziali, ma anche dei mercati incentive e Mice che, specifica Gfölner, potranno conoscere in fiera le nostre proposte per il noleggio in esclusiva e di gruppo. E, ancora, potremo farci notare da quel crescente segmento di pubblico alla ricerca di esperienze esclusive in mare: vogliamo entrare nel radar di tutte quelle persone che scelgono, sempre di più ogni anno, di trascorrere le proprie vacanze in barca a vela”.



Crociere più lunghe

Il nuovo catalogo 2024-2026, stampato in lingua inglese e presentato in fiera da Birgit Gfölner, propone viaggi più lunghi nei Caraibi con una serie di itinerari in partenza dall’inedito home-port di St. George’s a Grenada. “I nuovi viaggi da 10 e 11 notti - continua Gfölner - includono visite a nuove destinazioni-gioiello: Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinica) e Saline Bay (Mayreau)”.

Tra le novità per l’estate 2025 si segnalano le 5 partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza. “Si tratta di tre partenze da 7 notti e di una minicrociera da 4 notti tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra a partire da settembre 2025 - spiega Gfölner -, dopodiché la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nordovest.”.