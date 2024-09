L’attesa è finita. Parte ufficialmente la corsa per eleggere la TTG Star 2024. Come ogni anno la redazione e il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, hanno selezionato 8 nomi dell’industria dei viaggi, che nel corso dell’ultimo anno hanno saputo lasciare un segno per visione e capacità di innovare.

In lizza per il titolo di Personaggio dell’anno del turismo, professionisti e professioniste del settore, che si sono distinti per aver affrontato le sfide della quotidianità con coraggio e determinazione, nel segno della trasparenza e della chiarezza di intenti, in linea con quella ‘Veritas’ che quest’anno sarà il tema portante di TTG Travel Experience.

La rosa dei candidati

Ecco quindi le nomination, la rosa dei personaggi selezionati, in rigoroso ordine alfabetico:

Cristina Casati, sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines

Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano e Hotelier of the Year per Virtuoso

Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways

Marcello Mangia, presidente di Mangia’s e Aeroviaggi

Frederic Naar, titolare Naar Tour Operator

Giuseppe Pagliara, amministratore delegato Gruppo Nicolaus

Michele Serra, presidente Quality Group (candidato della TTG Star 2023 Danilo Curzi)

Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos

Le votazioni sono aperte. Da oggi, fino a domenica 29 settembre, potete sostenere il vostro Personaggio dell’anno, partecipando al sondaggio a questo link

La premiazione del vincitore avverrà durante l’edizione 2024 di TTG Travel Experience, in scena nel quartiere fieristico di Rimini, dal 9 all’11 ottobre.