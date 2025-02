Travel World Escape svela alle agenzie le sue Maldive con un fam trip

Alla scoperta delle Maldive con Travel World Escape. Il tour operator organizza un fam trip per mostrare alle agenzie di viaggi l’offerta sulla destinazione.

Il viaggio è previsto in partenza il prossimo 6 maggio, con voli da Milano Malpensa, pernottamenti in eco-hotel e rientro in Italia il 13 maggio. Il fam trip sarà “un’occasione unica - spiega il t.o. in una nota - per ampliare la propria offerta con soluzioni innovative, proprio quello che chiedono i viaggiatori di oggi. Un’esperienza autentica, emozionante e trasformativa per chi desidera scoprire le Maldive in modo consapevole e genuino”.

Le iscrizioni per partecipare al fam trip sono aperte fino al 12 febbraio fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Le richieste possono essere effettuate collegandosi a questo link o scrivendo a sales@travelworldescape.com.