Valtur rivede l’offerta premium all inclusive al Valtur Baia del Gusmay Beach Resort

Valtur ripensa l’offerta premium nel Gargano. Per l’estate 2026 l’operatore rinnova la proposta premium all inclusive al Valtur Baia del Gusmay Beach Resort, proponendo il modello già adottato in alcuni indirizzi esteri, quali il Valtur Zanzibar e il Valtur Maldive.

“Con l’introduzione del nuovo premium all inclusive 2026 - spiega Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia di Valtur -, il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort si conferma una punta di diamante della nostra collezione. Non solo per l’unicità del contesto naturale e l’impronta architettonica che lo contraddistingue, ma per la capacità di interpretare il concetto di vacanza secondo i canoni dell’alta resortistica internazionale, valorizzando al tempo stesso l’autenticità dell’ospitalità italiana. Abbiamo voluto abbattere i confini del classico trattamento, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il mare, il benessere, il divertimento e la tavola con una libertà e una qualità mai sperimentate prima, senza rinunciare all’essenza del brand Valtur, fatta di intrattenimento e attività sportive d’eccellenza”.

Le novità e i servizi

Tra le novità principali della nuova proposta premium all inclusive vi è la possibilità per tutti gli ospiti - delle camere Classic, Comfort e Superior - di poter sostituire il pranzo tradizionale con un Light Lunch al Trabucco Beach Restaurant. E poi ancora la Pizzeria Gourmet ‘Il Peperoncino’; la formula ‘open choice’ per gli ospiti delle Junior Suite, Suite Dune e Beach Suite; open bar senza restrizioni e le cene a tema.

Accanto all’offerta gastronomica, anche il benessere assume una nuova centralità. Il 2026 segna un potenziamento dell’area well-being, in linea con la filosofia Valtur che mette l’ospite al centro, in ogni dimensione del suo soggiorno. All’interno della Tramontana Wellness Lounge, un’area immersa tra le dune e affacciata sul mare, è stata introdotta una nuova zona Jacuzzi panoramica pensata per momenti di coppia e aperitivi rigeneranti, dove il calore dell’acqua incontra quello del tramonto. L’intera area è concepita come un rifugio olistico immerso nel parco naturale, dove si susseguono rituali ispirati alla medicina ayurvedica, percorsi di riflessologia, massaggi sportivi e personalizzati, spazi per lo yoga e per le vibrazioni curative delle campane tibetane. A completare l’offerta, una palestra con vetrate vista mare equipaggiata con tecnologia Technogym di ultima generazione, per un allenamento che si fonde con la natura.

Quanto alle esperienze legate al territorio, oltre alle escursioni, ai percorsi naturalistici e alle attività sportive, ci sarà la possibilità di poter effettuare un’escursione notturna con canoe trasparenti illuminate (’Canoe sotto le stelle’) dal resort fino alla Cala del Turco, con pic-nic al lume di candela.