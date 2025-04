Viking Libra sarà la prima nave da crociera a idrogeno

Fincantieri e Viking hanno annunciato la realizzazione della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica a bordo.

Si chiamerà ‘Viking Libra’, spiega Ansa, e il suo scafo è attualmente in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Ancona, con consegna prevista per la fine del 2026.

Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, Viking Libra potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. La nave sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, consentendole in questo modo di accedere anche alle aree del mondo più sensibili dal punto di vista ambientale.